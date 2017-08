Bolt i dëshpëruar: Këmbët dhe pistat, më dhanë gjithçka kisha

Tashmë ai është tërhequr nga atletika, dhe agjenti i tij po mendon se ku do të vazhdojë, por çfarë ka thënë Bolt në ditën e parë pas mbërritjes në Xhamajkë. “Gjëja e parë që unë do të bëj është të dal dhe të argëtohem, të dal dhe të pijmë. Unë kam pasur një kampionat stresues. Kthim pas nuk ka, unë mendoj se kam parë shumë njerëz të kthehen në sport, turp veten e tyre. Unë nuk do të jem një nga ata persona. Do të doja të qëndroja i përfshirë në atletikë, por nuk jam i sigurt se çfarë do të bëj unë në mënyrë specifike. Agjenti im po bisedon, ende nuk e kuptoj se në çfarë mënyre mund të ndihmoj sportin. Jam i ngazëllyer për këtë, sepse gjurmët dhe fusha më dhanë gjithçka që kisha”, kështu ka deklaruar fenomeni i Xhamajkës, i cili në pistën e Londrës, u përul me adhurim në një xhiro lamtumire, pasi dështoi në dy gara ku mendonte suksesin. Në këtë Botëror, Xhamajka fitoi 4 medalje: 1 ari dhe 3 argjendi.