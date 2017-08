Benevento jep 1 milionë euro për Memushajn, në garë edhe Sioni i Tramexanit

Vazhdon ende në udhëkryq e ardhmja e Ledian Memushajt. Mesfushori i Kombëtares shqiptare është mes Sionit dhe Beneventos. Të dyja skuadrat kanë plane të ndryshme për të fituar shërbimet e kapitenit të Peskarës.





SIONI

Skuadra e drejtuar nga Paolo Tramexani, e ka lënë disi në heshtje transferimin e Memushajt, por nuk ka hequr dorë prej tij. Zviceranët mendojnë se me këtë strategji mund ta bëjnë Peskarën që të ulë pak çmimin.





Kuptohet qartazi se këta të fundit nuk janë të interesuar për ta mbajtur mesfushorin në skuadër sepse është një nga më të paguarit dhe deri në vitin 2021 do të shpenzonin miliona euro. Peskara do të rregullonte disi bilancet me largimin e Memushajt.





BENEVENTO

Mirëpo, Benevento është më e qartë dhe më e sigurt në atë që po bën për të bindur Peskarën.