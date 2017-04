Basti i De Biazit: Champions-in e fiton Juventusi, bravo Alegri!

Trajneri i Kombëtares, Xhani De Biazi, ka dhënë një opinion të tijin sa i takon triumfit të Juventusit mbrëmjen e djeshme në përballje me Barcelonën në Ligën e Kampioneve. Gjatë një interviste për studion e Radiotelevizionit Zviceran Italian De Biazi tha se Juventusi fiton. “Juventusi ka bërë investime të mëdha në merkato që nga finalja e Berlinit dhe ka arritur t’u japë një mentalitet të caktuar disa futbollistëve: së pari Manxukiçit, një lojtar me karakteristika sulmuese, gjithmonë i gatshëm të sakrifikohet. Këtë herë ishte lojtari i gjashtë që rreshtohej në vijën e mbrojtjes bashkë me Kuadradon nga ana tjetër. Kjo – shpirti i sakrificës – mendoj se është një meritë e madhe. Lojtarët e mëdhenj janë të tillë pasi arrijnë të tregohen të përulur gjatë ndeshjeve.





Diferencën mes dy skuadrave e bëri Mesi, i cili ishte jashtëzakonshëm për sa i përket sasisë së topave të luajtur dhe gjuajtjeve në portë, por me një pasaktësi të pazakontë për një futbollist të cilësisë së tij.





Koncepti i skuadrës bën diferencën. Ekipi i madh lind nga klubi që arrin të bëjë ndryshime pavarësisht faktit se gjërat po shkojnë mirë. Ndryshime që sjellin të ardhura në arkë dhe në nivelin teknik, lojtarë që janë funksionalë për projektin dhe për trajnerin. Pastaj aftësia e trajnerit është ajo që u lejon lojtarëve të shprehen në mënyrën më të mirë, kjo është një meritë e madhe e Alegrit.