Barcelona dhe Messi të pandarë, argjentinasi firmos kontratën e re deri në 2021. Klauzolë 300 mln euro

E njëjta histori me të njëjtin fund është përsëritur sërish mes Lionel Messi-t dhe Barcelonës. Ylli argjentinas dhe klubi katalanas kanë gjetur marrëveshjen për zgjatjen e kontratës për katër vitet e ardhshme dëri më 30 qershor 2021.





“Akordi do të formalizohet në javët e ardhshme”, kur pesë herë fituesi i “Topit të Artë”, aktualisht me pushime pas martesës së tij më 30 qershor, do të rikthehet për të nisur stërvitjen me klubin katalanas, bëri të ditur Barcelona.





Shënuesi më i mirë në historinë e blaugranëve ka si opsion edhe një vit shtesë në rast se edhe klubi do jetë i gatshëm ta rinovojë. Kujtojmë se kontrata e mëparshme skadonte në qershor të 2018.





Asnjë detaj për shumën e kontratës nuk është dhënë, por sipas gazetës “Marca”, “klauzola e zgjidhjes së kontratës është fiksuar në 300 milione euro”.





Messi, lindur ne Rosario në Argjentinë, ka ardhur në moshën 13-vjeçare në “La Masia”, qendra përgatitore e Barças, ku ka luajtur 13 sezone si profesionist me klubin katalan.