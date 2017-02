Arlind Nora: Ja kemi marrë dorën Kupës

Agron KAJA





Nga një ish-futbollist, sot drejtor teknik në Superiore, ishte ideja juaj apo erdhi rastësisht?

Është e natyrshme një lëvizje e tillë, pasi unë jam shkëputur nga futbolli i luajtur për gati dy vite. Gjithsesi, ky pozicion është në idetë e mia, pasi mendoj se tashmë, karriera duhet të vazhdojë me futbollin, me të cilin jam i lidhur për të vazhduar gjithë jetën.

Si u mundësua ky bashkëpunim juaji me Laçin në këtë pozicion drejtuesi?

Unë kam luajtur me Laçin në sezonin 2009-2010 dhe i kam mbajtur lidhjet me të gjithë drejtuesit, të cilët gjej rastin ti falënderoj për besimin që më dhanë, sidomos Presidentin Pashk Laska. Nuk kam eksperiencë në këtë post, por e gjithë karriera ime në Superiore për gati 17 vite, mendoj se do të më shërbejë. Rëndësi ka që idetë e mia të vlejnë pozitivisht për skuadrën e Laçit, si në Kupë, e kryesisht në Kampionat.

Që jeni sot Drejtor Teknik tek Laçi, keni ndonjë nostalgji që nuk jeni në këtë pozicion tek ndonjë skuadër tjetër ku keni luajtur më parë si futbollist?

Në karrierën time 17 vjeçare, unë pata mundësinë të luaj në shtatë skuadra dhe për të gjitha kam respekt e nostalgji. Kudo që të isha te ato skuadra, vlerësimin do ta kisha të njëjtë sikundër këtu me Laçin.

Çfarë shikoni te skuadra e Laçit në këtë gjysmë sezoni, që edhe keni pranuar ofertën të jeni drejtor teknik?

Laçi tashmë është bërë skuadër e traditës në Kategorinë Superiore, dhe e ka krijuar portretin si skuadër dinjitoze. Nuk është pak të jesh në një skuadër 2 herë fituese e Kupës së Shqipërisë dhe pjesëmarrëse në Evropë në disa sezone, dhe këtë vazhdimësi kemi synim që ta mbajmë edhe në këtë sezon. Prandaj edhe përforcimet gjatë muajit janar kanë qenë cilësorë për synimet tona, të cilët duan minimalisht 2-3 javë që të përshtaten mirë me grupin tjetër në skuadër.

Sot Laçi do të presë Skënderbeun në ndeshjen e parë eliminatore të turit të 1/8, cili është synimi juaj?

Jo vetëm se Laçi ka një histori pozitive në sezonet e fundit me fitim 2 herë të Kupës dhe 3 herë finalist, por edhe se mundësitë reale janë që ne ta synojmë këtë trofe janë. Prandaj dhe me Skënderbeun do të bëhet maksimumi që në Laç të arrijmë një rezultat pozitiv, për të na shërbyer në kualifikimin tonë edhe në ndeshjen e dytë.

Duke qenë se Laçi në Kampionat renditet në vendet e fundit, cili është objektivi?

Kampionati në vazhdim është bërë i pa parashikueshëm me rezultatet që fikson. Fjalën e kam për të gjitha skuadrat, të cilat janë duke bërë një luftë të fortë sportive, pa u tërhequr nga diferencat që kanë mes tyre. Ne besojmë shumë tek ky grup që kemi aktualisht, dhe nuk do të jetë ky Laç si deri më tani në vendet e fundit të renditjes në Kampionat.

Gjatë muajit janar ju keni zhvilluar edhe merkato me futbollistë, si i vlerësoni të ardhurit e rinj në skuadër?

Realisht them se kemi bërë një merkato shumë pozitive, pasi kemi afruar futbollistë cilësorë. Vucaj, Sefgjini dhe Nika janë të njohur për vlerat e tyre, madje edhe në skuadrën e Laçit, ndërkohë që futbollisti i huaj Mensah, duket se po përshtatet mirë me grupin. Një futbollist cilësor është edhe ai që huazuam nga Skënderbeu, braziliani Serxhi.

Dhe si objektiv final i Laçit në këtë sezon, mbeten Kupa e mbijetesa në Superiore?

Duke qenë se Kupa është më afër, po e deklaroj se synimi është që të shkojmë deri në finale. Kjo nuk do të na prishë punë në ngarkesën tonë që të kërkojmë një renditje më të mirë në Kampionat.

Po për Kategorinë Superiore 2016-2017, në përgjithësi cili është këndvështrimi juaj?

Më sipër ju deklarova se duket një kampionat i pa parashikueshëm për rezultatet që fiksohen, dhe për këtë nënkuptoj se është një kampionat i fortë. Përballjet me të gjitha skuadrat janë të vështira, e këtu qëndron ndryshimi nga kampionatet e sezoneve të kaluara, ku kampionia apo skuadrat që zbrisnin nga kategoria, formatoheshin shumë javë para mbylljes së sezonit.









Arlind Nora

Datëlindja: 4 qershor 1980

Vendlindja: Gjirokastër

Skuadrat ku ka luajtur

Sezonet Skuadrat Nd Gola

1997-2002 Luftëtari 112 (12)

2003-2005 Lushnja 74 (23)

2005-2006 Elbasani 25 (1)

2006-2007 Luftëtari 24 (6)

2007 Vllaznia 16 (1)

2008-2009 Shkumbini 39 (10)

2009-2010 Laçi 30 (14)

2010 Shkumbini 14 (3)

2011 Besa 13 (5)

2011-2014 Luftëtari 64 (33)

2017-Drejtor Teknik, Laçi













