Vendosni feta patatesh mbi bark, rezultate surprizë pas 10 minutash

Patatet janë plot me vitamina dhe minerale që ruajnë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përveçse për t’i ngrënë, ju mund t’i përdorni gjithashtu edhe për të përmirësuar shëndetin e lëkurës tuaj. Merrni një patate, qërojeni dhe prejeni në feta mesatare. Vendosini ato mbi barkun tuaj dhe lërini të veprojnë për rreth 10 minuta. Më pas lajeni trupin me ujë të ngrohtë.Përsëriteni këtë proces çdo ditë dhe do të përfitoni rezultatet e mahnitshme të renditura më poshtë:





Përmbajnë vitaminë C

Vitamina C është proteina strukturore që është e nevojshme për shëndetin e lëkurës, që mbron trupin nga radikalet e lira. Ato ju ndihmojnë gjithashtu në procesin e shërimit të plagëve apo në trajtimin e strijave të krijuara nga lindja. Patatet mbajnë gjithashtu lëkurën të hidratuar, duke i fërkuar pas barkut.





Përmbajnë vitaminë B

Duke qenë se patatet përmbajnë vitamin B, duhet të dini që kjo vitaminë ju ndihmon të trajtoni infeksionet inflamatore.





Përmbajnë hekur

Prania e hekurit në patate i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral, pa pasur nevojë të përdorni kremra të kushtueshëm.

Hekuri nga patate do t'ju japë një cirk të bukur dhe një shkëlqim natyral.





Përbajnë kalcium