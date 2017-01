Vedat Beqi: Themeluesi dhe drejtuesi i maternitetit të Sarandës në sirtaret e harresës.

Vërtetë pse po harrohet mjeku Vedat Beqi? Këtë pyetje e shtrojnë përditë banorët e Sarandës e më tej gjithkund ku ka punuar dhe e kanë njohur mjekun e shquar e të papërtuar. Ndërkohë, në morinë e vlerësimeve të shumë personaliteteve, figurave dhe kontribuuesve të historisë së zhvillimit të qytetit dhe organizim-funksionimin e institucioneve në kohë, etapa dhe sisteme të ndryshme, qytetarë sarandjot dhe jo sarandjot, shqiptarë dhe të huaj, që mes tyre mund të ketë edhe nga ata që nuk kanë kontribuar apo nuk e dinë se ku bie Saranda dhe emrat dhe bustet e tyre kanë mbushur sheshet, rrugët , lulishtet dhe institucionet në Sarandë, të bie në sy mungesa e emrit të mjekut Vedat Beqi, themeluesit dhe drejtuesit të maternitetit të Sarandës. Kur mjeku Vedat Beqi mori përsipër të ngrinte nga themelet institucionin e shërbimit dhe trajtimit të shëndetit të nënave shtatzëna, qenë kohë dhe vite të vështira në të gjitha kushtet dhe standardet që kërkon një shërbim i tillë mjekësor. Trashëgimia qe e pakët dhe objektet jashtë kushteve, por shteti kërkonte , si në të gjitha fushat dhe sektorët, ndërtimin dhe funksionimin e institucioneve dhe shërbimit shëndetësor publik dhe kjo barrë binte mbi mjekët e rinj , midis tyre edhe Vedati. Puna vështirësohej shumë pas prishjes me vendet e demokracisë popullore me në krye ish BRSS-në, pasi prishja e marrëdhënieve me ta e sidomos më pas me Kinën, krijoi bllokadën e shumë pajisjeve dhe medikamenteve të nevojshme, por edhe specializime të kuadrit. Në këtë qiell të errët u shfaq si meteor rrezatues e ndriçues, mjeku i palodhur e pasionant, Vedat Beqi, i cili arriti të shërbejë profesionalisht dhe të krijojë një shtëpi lindjeje në Sarandë në nivele bashkëkohore , shtëpi dhe shërbim që u ktheu shpresën, besimin dhe gëzimin mijëra qytetarëve të krijojnë familjen e ti gëzohen lindjes së fëmijës së tyre, por edhe shumë fëmijëve të drejtën e jetimit të jetës së tyre. Po pse harrohet emri dhe kontributi i këtij mjeku të palodhur e të përkushtuar nga pushteti lokal dhe ai qendror e aq më tepër nga M. Sh-ja? Pse heshtet deri tani në një kohë kur në Sarandë po ndërtohet materniteti i ri dhe është zgjuar reagimi qytetar? Shumë mirë mund ti jepet emri i këtij mjeku që është themeluesi dhe drejtuesi , por edhe mjeku më jetëgjatë në shërbim në maternitetin e Sarandës. Ndërkohë qytetarët e Sarandës përveç kësaj kërkese të shprehur, në përditshmërinë e komenteve të tyre dhe shprehjes së opinioneve , jo vetëm që shprehen me vlerësime dhe mirënjohje për kontributin, punën dhe shërbimin e Vedat Beqit, por përmendin edhe një fakt tjetër të institucioneve shëndetësore të Sarandës në emrat e tyre. Jo se nuk i meritojnë , por duhet një ndarje e baras vlefshme mes tyre në mënyre që këto personalitete të mbeten në memorien historike të qytetit. Aktualisht në Sarandë, për sa u përket institucioneve shëndetësore kjo nuk është respektuar. Ndërkohë që Saranda dallohet si model dhe modul i bashkëjetesës ndëretnike, krahinore, multikulturore dhe multifetare. Atëherë pse? Kjo pyetje qytetare vjen dhe bëhet e besueshme sa hedhe sytë në tabelat e institucioneve shëndetësore si :Spitali civil "Petro Nako", urgjenca "Stefan Mekshi", materniteti Kristo Kalivopulli" dhe qendra shëndetësore e Sarandës "Lefter Jani". Po kur emri skalitet në memorien qytetare, askush nuk ka forcë ta shpërfytyrojë apo pluhurosë nëpër sirtarë harrese me metoda selektive, klienteliste, preferenca të caktuara a deri diku mbase dhe korruptive. Këshilli bashkiak i Sarandës, pushteti lokal e qendror e kanë për nder që mirë dhe bukur, mund ti jap me plotë meritë maternitetit të ri emrin e këtij mjeku të nderuar me përmasa popullore. Natyrisht që mund të veprohet brenda kompetencave që u ngarkon ligji dhe pse jo le t'ia lënë vet qytetarëve të Sarandës të shprehen dhe të vendosin me vullnetin e tyre për emrin e institucionit të ri që po përfundon. Në këtë mënyrë hapet rruga për hedhjen e hapave të kujtesës në një vlerësim të merituar të personaliteteve që kanë kontribuar për Sarandën. Nëse hedh një sy edhe në komentet dhe opinionet qytetare, në media të shkruar dhe ato sociale vë re, se jo vetëm arrijnë rekorde që nuk i ka asnjë personalitet tjetër sa mjeku Vedat Beqi, por gjen të nënvizuar mendimin për figurën e tij. Nëpër rreshta e komente të qytetarëve , me profesione dhe mosha të ndryshme, vjen vlerësimi dhe mirënjohja për këtë mjek pasionant, duart e arta të të cilit pritën daljen në dritën e jetës me mijëra fëmijë, shpëtuan dhe më shumë jetë nënash me lindje të vështira apo aborte të provokuara.. Ai etiketohet në opinionin qytetar si një mjek model, një specialist i mrekullueshëm, që ndonëse në kushte nga më primitivet për ato vite kur shërbeu, spikatën vetitë dhe virtytet humane dhe aftësitë profesionale të shkëlqyera duke u kthyer në shëmbëlltyrë të jetës me thjeshtësinë, fisnikërinë dhe profesionalizmin e tij, por mbi të gjitha me dashurinë e pafund për jetën, për ecjen e shëndosh dhe jo ngecjen dhe çalimin e sajë. Pikërisht bashkëqytetarët dhe bashkëkohësit e tij shprehen me theks se ky mjek duhet çmuar e kujtuar. Rreshta komentesh dhe opinionesh të panumërta shprehin respektin për punën e përkushtuar dhe momentet e ndjesive të paharruara që kanë provuar gjatë vizitave dhe trajtimeve mjekësore profesionale, por edhe kënaqësinë e të bërit nënë me prurjen në jetë të vogëlushëve të shtrenjtë të tyre. Zgjonte ëndrrën dhe besimin për jetën, mjek dhe njeri i nderuar me aftësi të jashtëzakonshme. sa shumë vlera i dha qytetit dhe sa shumë njerëzve u dha të shtrenjtën gjë, familjen. Këto qenë disa nga vlerësimet qytetare lexuar mes rreshtave të pafundme të shprehive të tyre mirënjohëse për këtë mjek duke i dhënë vlerësimin që i takon nga qytetarët dhe atë që ata kanë në dorë; mirënjohjen ndaj këtij mjeku duke e skalitur si model të së mirës në mendjen e tyre, i respektuar dhe i nderuar nga të gjithë. Ndaj, shprehet një komentues, ti thuash i paharruar këtij mjeku, është pak e shumë pak për këtë mjek erudit. jeta dhe kontributi i tij le ti bëjë të ndihen keq ata që bekimin e Hipokratit e kanë shkëmbyer me rolin e hipokritit. Saranda ku ka kontribuar me pasion profesional i detyrohet ta përjetësojë emrin e tij në memorien e historisë dhe kujtesës së sajë në një nga institucionet e qytetit,- nënvizojnë në fokus komentet dhe opinionet qytetare sarandjote e më tej.





PO KUSH QE MJEKU VEDAT BEQI?