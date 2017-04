Vaji i arrave - Vaji i çudirave plot shëndet

Shqipëria ndodhet në zonën e vendorigjinës së arrës, për pasojë është kultivuar në vendin tonë prej shumë kohësh. Arra e butë ka gjetur kushte të përshtatshme buzë përrenjve e në lugina ku ka më tepër lagështi tokësore dhe ajrore. Para viteve ‘90 numëroheshin rreth 620 mijë rrënjë arra, kurse pas prerjeve abuzive të mëpasme, tani numërohen rreth 230 mijë rrënjë arre, me shpërndarje të tyre jo uniforme. Rrethet me numrin më të madh të rrënjëve mbi 10 000 rrënjë, janë Tropoja, Dibra, Librazhdi, Puka, Korça, Pogradeci, ndërsa rrethe të tjera me 10.000 deri 15.000 rrënjë janë Bulqiza, Elbasani, Kolonja, Mirdita, Tirana, Vlora dhe Përmeti. Por çfarë mund të bëhet me arrat të cilat nuk arrijnë tek tavolinat e konsumatorëve? Në vendet e zhvilluara, arrat e cilësisë së ulët, ato gungëse apo edhe arrat e sezoneve të shkuara, përpunohen dhe prej tyre përfitohet mrekullia e vajit të arrive, e cila mund të jetë një ide e shkëlqyer biznesi edhe në Shqipëri. AgroWeb.org ju sjell të gjitha vetitë magjike të vajit të arrave në vijim. Arrat njihen si një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore

