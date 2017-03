Uthulla e mollës si eliksir i bukurisë

Uthulla e mollës është nga produktet më të mira që rekomandohet në kuzhinë, por edhe për pastrimin dhe shkëlqimin e fytyrës.





Eliminon yndyrën e lëkurës.





Pastron aknet.





Ndihmon për të hequr qelizat e vdekura të lëkurës.





I jep shkëlqim lëkurës.





Përdorimi: