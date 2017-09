Të pathënat e konsumimit të sheqerit

Kemi dëgjuar se sheqeri është shkaktar i obezitetit dhe sëmundjeve të zemrës. Sigurisht që nuk duhet tepruar me konsumin e tij, por sheqeri nuk është e keqja më e madhe. Sipas ekspertëve, 50 gramë sheqer në ditë nuk janë aspak të dëmshme. Që do të thotë, mos pini më shumë sesa një kanaçe me pije të gazuar.





Thuhet se sheqeri të shëndosh, por në fakt njerëzit shëndoshen sepse ushqimet me sheqer kanë më shumë kalori. Ushqimet kalorike bëjnë që të shtoni në peshë dhe të keni probleme me shëndetin.