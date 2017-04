Të mirat e panjohura të mjaltit puro

Mjalti është një produkt mjaft i ëmbël dhe i veçantë, saqë shpesh e ruajmë dhe e ndajmë me më të shtrenjtit tanë. Kur na duhet të përzgjedhim mjaltin e duhur për ta shtuar në çaj, ëmbëlsira, apo për të zbutur fytin, përballemi me një mori zgjedhjesh. Mbledhja e mjaltit nga bletët është vetëm fillimi i një udhe të gjatë që ky produkt bën të arrijë deri tek konsumatori. Si në rastin e ushqimeve të tjera të kohëve moderne, mjalti mund t’i nënshtrohet një sërë përpunimesh që i japin formë shijes, pamjes dhe ruajtjes së mjaltit. Në fakt rreth 70 përqind të produkteve që gjenden në raftet e marketeve në botë, është thjesht mjaltë i përpunuar ose i përzier me shurup misri dhe aditivë të tjerë. Ka disa arsye përse tregëtarët shesin produkte të tilla. Së pari, mjalti puro dhe i pakulluar ka një ngjashmëri me qumështin e papërpunuar. Në të shpesh gjenden copëza dhe grimca të polenit të bletëve. Ndonëse këto mbetje janë jashtëzakonisht me vlera, në ditët e sotme, pamja e jashtme është e rëndësishme. Rrjedhimisht, kavanozët e marketit janë të mbushur me mjaltë që ka dalë nga një proçes pasterizimi dhe nxehtësimi. Ky i fundit ngadalëson kristalizimin, e forcon lëngun dhe e bën më të trashë. Për këtë arsye, shumë konsumatorë mendojnë se ky mjaltë është i pastër dhe më i thjeshtë për t'u përdorur. Cilësia varet jo vetëm nga marka, por edhe nga bleta dhe ushqimi i saj. Lulet luajnë një rol të rëndësishëm në produktin përfundimtar dhe shijen e tij. Duhet të dini që 500 gramë mjaltë prodhohet nga nektari i mbi 2 milionë luleve.





Mjalti puro i papërpunuar