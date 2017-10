Të flasësh me vete është gjë e mirë? Disa kuriozitete nga mjekësia

Psikologjia e quan të folurin me vete një process autoinstruktiv. Shumëkujt mund t’i duket delirant ky fakt, por kërkuesit e Universitetit të Miçiganit sugjerojnë se është një metodë e thjeshtë dhe mjaft e mirë autokontrolli dhe bën që mendja të qetësohet dhe të kontrollojë më mirë emocionet.





Gjimbajtëse për të zbuluar kancerin





Funksionon me 200 biosensorë të vegjël që kapin temperaturën. Një temperaturë e rritur në zona të caktuara do të thotë një fluks gjaku jo i zakonshëm, rrjedhimisht kuptohet se ka diçka që po ushqehet me vazat e gjakut. Kjo tregon për një prezencë të kancerit dhe përbën padyshim një hap përpara për shkencën dhe mjeksinë.





Sa miq proceson një tru?





Edhe pse s’mund ta besoni mund të manaxhoni 150. Ky është një përfundim i profesorit të antropologjisë evolutive Robin Dunbar, në Universitetin e Oksfordit. Mund të keni 1500 miq në rrjetet sociale, por kur realisht analizohet ndërkëmbimi i personave shihet se shifra rrotullohet rreth të njëjtit numër.





Gjaku nga hundët





Kur keni hemoragji nga hundët shpesh ndodh që e çoni kokën mbrapa dhe rrezikoni të gëlltisni gjak, çka do të irritonte stomakun dhe do të shkaktonte nauze dhe të vjella. Ajo që duhet të bëni është ta përkulni kokën para dhe të shtypni me gishta të dy flegrat e hundës, poshtë kockës. Kjo do të ndihmonte për të ndaluar hemoragjinë me një shtypje prej 10 minutash.





E keqja e pijeve të ëmbla