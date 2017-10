Të ecësh, për sport dhe shëndet

Të gjithë janë dakord që për të qënë në formë dhe shëndet kemi nevojë të bëjmë të paktën 10 mijë hapa në ditë. Por të ecësh në fakt është një mënyrë trajnimi i bërë vetë, për të djegur kaloritë dhe për të mbajtur metabolizmin aktiv.





Por sa duhet të ecim?





10 mijë hapa korrespondojnë me 7.5 kilometra, për të përshkuar që nga momenti kur zgjohesh dhe kur fle, pra dhe me fraksione gjatë ditës. Numërimi i tyre, i disponueshëm në shumë aplikacione në telefon, bëhen kështu një mjet i çmuar për të matuar aktivitetin tonë të përditshëm fizik. Në të kundërt mjaftojnë 30-40 minuta në ditë ecje e shpejtë.





Kush mund të ecë?





Vvalking (Ecja) është një aktivitet i përshtatshëm për personat me shëndet të plotë. Por duhet të kenë kujdes dhe kontroll mjekësor personat që vuajnë nga zemra, të prekur nga shqetësimet me këmbët apo probleme të tjera me kyçet.





Pse duhet të ecim?