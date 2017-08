Studim: Këmbët e holla, të dëmshme për shëndetin

Studimet thonë se këmbët e dobëta mund të rrezikojnë vdekjen deri në 300 për qind. Njerëzit me metabolizëm shumë të dobët, por me peshë normale, mund të kenë shanse më të mëdha, deri në 300 për qind, vdekshmërie. Ky rezultat që vjen nga studimet e fundit është në kontrast me njerëzit obezë, të cilët, me gjithë përmasat e mëdha të trupit, janë metabolikisht të shëndetshëm.

“Nëse keni një trup me forma normale, por me këmbë më të holla, mund të jeni trefish të rrezikuar ndaj sëmundjeve kardiometabolike, siç është diabeti i tipit 2 ose sëmundje të tjera kardiovaskulare”, thotë një studim i fundit në Gjermani. “Njerëzit e varfër, të cilët janë metabolikisht të sëmurë, por kanë peshë normale, mund të kenë shanse deri në 300 për qind më të mëdha vdekshmërie”,- thotë Norbert Stefan, profesor në Universitetin e Tubingenit në Gjermani.