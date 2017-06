Si ndihmon dushi i ngrohtë në djegien e kalorive?

Problemi aktual, më i madh i njerëzimit, pesha e tepërt, ka bërë që studiuesit të marrin në konsideratë çdo element që mund të ndikojë në rënien e saj.





Pikërisht këtij problemi i është dedikuar studimi më i fundit për banjën me dush të nxehtë. Sipas studiuesve, thuhet se nëse qëndrojmë në dush për më tepër se gjysmë ore, djegim po aq kalori sa do digjnim me një ecje që zgjat 30 minuta.