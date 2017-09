Shkollimi ndërlidhet me një zemër më të shëndetshme

Edukimi i lartë është ndërlidhur gjithmonë me punë më të mira, rrogë më të mirë, dhe tani, me një zemër më të shëndetshme.





Njerëzit të cilët shpenzojmë shumë vite në shkollë kanë rreziqe më të vogla të sëmundjeve të zemrës, sipas një ekipi ndërkombëtar të hulumtuesve nga Universiteti i Lausanne në Zvicër, Universiteti i Londrës dhe Universiteti i Oksfordit në Angli.





Rezultatet e këtij studimi janë publikuar në internet me 30 gusht në ‘BMJ’.





Për këtë konkludim, ekipi hulumtues ka ekzaminuar 162 variante gjenetike të ndërlidhura me vitet e shkollimit nga përafërsisht 544,000 meshkuj dhe gra, shumica prej të cilëve kishin qenë me prejardhje evropiane.