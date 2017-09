Shëruesja e fortë natyrale që rritet në Shqipëri

Pupëza ose Rudbekia është një lule në dukje e zakonshme, por në të vërtetë ka efekte shumë të fuqishme. Shkencëtarët dhe studiuesit botërorë e rendisin këtë bimë si një nga antibiotikët më të fortë natyralë.





Pupëza ndihmon në mbrojtjen e shëndetit dhe përshpejton shërimin nga disa shqetësime shëndetësore. Ajo përdoret gjerësisht në botë për të trajtuar gripin dhe të ftohtit, bajamet, sindromën e lodhjes kronike, migrenën, reumatizmën, infeksionet e gjakut dhe infeksione të tjera bakteriale.