Sallata me KASTRAVECË që heq SHTATË kilogramë brenda 14 DITËVE!

Nuk ka ndonjë dyshim që ndër mënyrat më të mira për të humbur peshë është dieta me kastravecë. Kastravecët janë të pasur me ujë dhe fibra, që do të thotë se ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për disa orë.

Në fakt, kastravecët janë në listën e top pesë perimeve më të mira për djegien e dhjamit, transmeton Telegrafi.

Dieta e mëposhtme me kastravecë do t’ju ndihmoj t’i hiqni rreth shtatë kilogramë për vetëm dy javë. Kjo dietë është e mirë për djegien e dhjamit të tepërt, si dhe njëkohësisht e furnizon trupin me të gjitha vlerat e nevojshme ushqyese për funksionim të duhur të tij.

Dieta me kastravecë:

Për mëngjes: Sallatë me kastravecë dhe dy vezë të ziera

Mes shujtave: Një mollë të madhe dhe një pjeshkë (më të vogël se 200 gramë)

Drekë: Bukë gruri dhe sallatë me kastravecë

Mes shujtave: Pije e përzier me mollë, spinaq, kastravecë, xhenxhefil, bajame dhe arra.

Darkë: Sallatë me fruta (300 gramë)

Mënyra e përgatitjes së sallatës:

– 400 gramë kastravecë

– 200 ml qumësht të thartë apo jogurt

– Kripë

– Qepë të freskët

Kastravecët, pasi t’i pastroni i preni në copa të vogla, pastaj i shtoni kripën dhe gjatë përzierjes e shtoni jogurtin apo qumështin. I përzieni mirë, dhe në fund e shtoni qepën. Sallata me kastravecë është e gatshme për t’u ngrënë.