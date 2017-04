Rinojeni lëkurën dhe zhdukni njollat me këtë përbërës të zakonshëm

Margarina njihet si përbërës i ndryshëm në gjellë dhe ëmbëlsira, por mesa duket përveç kësaj margarina ka efekt në mjekësinë popullore. Dhimbjet e hematomave të shkaktuar nga goditje të inflamacione të ndryshme zbuten me margarinë sipas përkrahësve të mjekësisë popullore.

Hematoma karakterizohet nga grumbullimi i gjakut në hapësirën ndërmjet pjesës së brendshme dhe pjesës së jashtme të lëkurës.

Simptomat zakonisht shfaqen brenda një kohe të shkurtër, pas një dëmtimi. Vitaminat A, D dhe E që përmban ky produkt depërtojnë në epidermë dhe ndikojnë në shërimin e vendit të goditur. Lyerja e zonës me margarinë direkt pas goditjes, përplasjes pengon shfaqjen e hematomave dhe nxirjeve të ndryshme.