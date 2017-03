Pastroni gurëzat e dhëmbëve me këto 2 përbërës pa shkuar tek dentisti

Dhëmbët janë pjesë e rëndësishme e estetikës sonë, por jo vetëm. Prandaj është e rendësishme të kujdesemi për to në mënyrë të vazhdueshme dhe duke bërë kontrolle të njëpasnjëshme. Më poshtë, do të iu tregojmë sesi mund të hiqni pllakën dentare dhe të pastroni plotësisht ato në kushte shtëpie.

Bëhet fjalë për gargarën, e cila për të hequr gurëzat bazohet tek soda e bukës. Bikarbonati i natriumit është i njohur si një nga pastruesit më të mirë në dispozicion dhe mund të përdoret në qindra aplikime, duke përfshirë higjienën orale.

Përveç kësaj, ajo përdoret shpesh direkt pas larjes së dhëmbëve, për shkak të efektit të saj zbardhues dhe heqjes së njollave, si dhe baktereve dhe mikrobeve që shkaktojnë dëmtim të dhëmbëve dhe frymës së keqe.

Përzieni sodën e bukës me kripë. Pastaj lagni furçën e dhëmbëve me ujë të ngrohtë dhe përhapeni në të përzierjen e mësipërme. Lajini dhëmbët dhe shpëlani gojën. Përsëriteni për rreth 2 minuta. Pastaj përzieni peroksidin e hidrogjenit me ujë të ngrohtë dhe shpëlajeni gojën tuaj për një minutë, pastaj shpëlani gojën.