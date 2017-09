Ndryshimet që pëson trupi kur hiqni dorë nga mishi

Së pari, duhet të dini se, mosngrënia e mishit që tregtohet sot, në shumicën e rasteve “i fryrë” artificialisht, sjell vetëm të mira. Por, edhe nëse mishi do të ishte i rritur mirë dhe i shëndetshëm, nuk këshillohet që të hahet me shumicë. Dietologët nuk janë as në mbështetje të vegjetarianëve, por këshillojnë konsumin e moderuar. Çfarë ndodh me trupin tonë nëse vendosim të ushqehemi si këta të fundit?





Së pari trupi fillon të dobësohet

Një ekip nga Shkolla e Mjekësisë në universitetin “George Washington”, SHBA, provuan të gjenin se sa shumë peshë mund të humbasë një person nëse pushon së ngrëni mish. Hulumtimi i tyre u publikua në gazetën “Academy of Nutrition and Dietetics” dhe tregoi se njerëzit që kishin pushuar së ngrëni mish kishin humbur rreth 10kg.

Së dyti bakteret në stomak do të ndryshojnë