Miliarda lekë prokurime që nuk kontrollohen si procedurë gare dhe nuk ndëshkohen kur konstatohen abuzime

Tenderi 2.3 miliardë lekë i anuluar 3 herë, në pritje të klientit të paracaktuar





Ministria e Shëndetësisë, në zbatim të nenit 73, pika 1 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014; njofton anulimin e procedurës së prokurimit të shpallur në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, me objekt: “Mirëmbajtja e përqendruar e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Philips”, me fond limit: 188,846,802 (njëqind e tetëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e dyzetë e gjashtë mijë e tetëqind e dy lekë pa TVSH). Lloji i procedurës është: Procedurë e hapur– prokurim me mjete elektronike-shërbime. Anulimi i kësaj procedure bëhet: për shkak të mosarritjes së konkurrencës.





Tenderi 2.2 miliardë lekë, i anuluar 4 herë, deri sa “klienti” të plotësojë “kriteret e fituesit”





Ministria e Shëndetësisë, në zbatim të nenit 73, pika 1 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014, njofton anulimin e procedurës së prokurimit të shpallur në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik, me objekt: “Mirëmbajtja e përqendruar e disa pajisjeve mjekësore të prodhuesit Siemens”, me fond limit: 178,876,897 (njëqind shtatëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH.





Tender 82 milionë lekë, për bileta avioni





1. Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim / Prokurim me mjete elektronike/Shërbime.

2. Objekti i marrëveshjes kuadër: “Blerje bileta të transportit ajror ndërkombëtar”

3. Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

4. Fondi limit: 6.892.000 (gjashtë milionë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH