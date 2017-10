Kujdes!!! Këto janë 10 ushqimet e rrezikshme që shkaktojnë kancerin dhe që kurrë nuk duhet ti konsumoni

Ushqimet e rrezikshme që shkaktojnë kancerin

1. Margarina

Margarina përmban yndyrna të cilat nuk janë të lehta për tu tretur, kështu dëmton enët e gjakut dhe rrit nivelin e kolesterolit. Duke konsumuar këtë ushqim artificial, krijoni një barrë toksike në organizëm, duke ndikuar kështu në mëlçi.

2. Supat e konservuara

Supat e konservuara përmbajnë 890 mg natriumi, sasia e tepruar e të cilit rrit sheqerin në gjak, shkakton stres, dhe ndikon në atakun kardiak.

3. Pijet e gazuara

Sodat, pijet me gaz, në përmbajtjen kanë një sasi të lartë të kimikateve dhe sheqerit që ndikojnë negativisht në trup. Një studim tregoi që konsumimi i 2 pijeve në javë mund të dyfishojë rrezikun e zhvillimit të kancerit të pankreasit.

4. Ushqimet e shpejta

Procesi i përgatitjes së ushqimeve të shpejta është i dëmshëm, kështu që ata janë padyshim numri 1 në listën e ushqimeve jo të shëndetshme në mbarë botën, pasi ato janë plot me mish të përpunuar, yndyrna të ngopura dhe natrium.

5. Patatina

Patatinat nga përpunimi në temperatura jashtëzakonisht të larta përmbajnë acrilamid, një substancë kancerogjene, e cila është shkaku kryesor i kancerit në SHBA. Kripërat e patatinave përmbajnë sasi të larta të natriumit gjithashtu.

6. Petullat

Petullat janë bërë kryesisht nga miell i bardhë dhe sheqeri dhe përmbajnë yndyrna të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj, dhe të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit.

7. Sheqeri

Sheqeri konsiderohet si arsyeja kryesore për diabetin dhe obezitetin. Gjithashtu, ajo lidhet me çështje të shumta shëndetësore, siç janë problemet me pankreasin, mëlçinë dhe sistemin e tretjes. Konsumi i sheqerit ka efekte negative në tru, dhe mund të shkatërrojë sistemin nervor me 50%.

8. Mishi i përpunuar

Të pasur me nitrat dhe natriumi, mishrat e përpunuara janë të dëmshme për shëndetin dhe përdorimi i tyre është i lidhur shfaqjen e kancerit. Për më tepër, nitratet konvertohen në nitrite dhe kështu të çojnë në formimin e një lënde kimike që shkakton kancer, nitrosamine.

9. Miell i bardhë

Mielli ka të njëjtat efekte negative në trupi si sheqeri, duke ndikuar shumë në pankreas. Kjo mund të shkaktojë obezitet dhe nivele të pabalancuara të insulinës. Lëndët ushqyese të grurit humbasin gjatë përpunimit.

10. Qumështi