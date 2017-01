Konsumoni këto 5 ushqime për një zemër të shëndetshme

Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, sëmundjet e zemrës vrasin më shumë se 325000 meshkuj në vit.





Më shumë meshkuj vdesin nga sëmundjet e zemrës sesa nga të gjitha llojet e kancerit së bashku, prandaj ato janë vrasësit nr. 1 të meshkujve.





Për fat të mirë ju mund ta ulni rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, dhe mund ta nisni që nga ndjekja e një diete të shëndetshme për zemrën. Këto janë 5 ushqimet më të mira që mbrojnë zemrën.





Boronicat





Inflamacioni tek muret e arterieve mund të rrisë rrezikun e atakut në zemër, thotë kardiologu Adam Skolnick. Për të shmangur një gjë të tillë, duhet të konsumoni të paktën një kupë me boronica në ditë.





Boronicat janë të pasura me antioksidues që luftojnë inflamacionin. Nëse nuk mund të gjeni boronica të freskëta, mund të përdorni edhe të thata ose të ngrira. I konsumoni së bashku me kosin ose drithërat e mëngjesit.





Frutat e thata





Bajamet, arrat dhe lajthitë janë të gjitha të mira për zemrën. Njerëzit që hanë një grusht fruta të thata 5 ose më shumë herë në javë janë 29% më pak të rrezikuar të vdesin nga sëmundjet e zemrës se ata që e shmangin konsumimin e frutave të thata.





Peshku i yndyrshëm





Salmoni, sardenja, peshku tuna të gjithë janë të pasur me acide yndyrore omega 3, që përmirësojnë kapacitetin kardiak gjatë stërvitjes.





Dy herë në javë hani një racion me peshk të yndyrshëm (të jetë në madhësinë e një smartphone).





Për drekë, zëvendësojeni sallatën me pulë me salmon ose peshk tuna të konservuar.





Bishtajoret





Fasulet dhe thjerrëzat janë të pasura me fibra të tretshme, të cilat shpërbëjnë acidet në bile të formuara nga kolesteroli dhe i nxjerrin ato jashtë trupit. Merrni rreth 5-10 gramë fibra çdo ditë: një kupë me bishtajore siguron 2-6 gramë.





Panxhari