Konsumimi i bukës në fund të vaktit, ndikon për mirë në shëndetin e dieabetikëve

Diabetikët mundohen të konsumojnë sa më pak karbohidrate, pasi ju shkaktojne rritje të sheqerit në gjak, çka do të pasohej me komplikacione në shëndetin e tyre.

Mirëpo shkencëtarët kanë zbuluar se nëse produktet si buka patatet makaronat etj që përbëhen nga karbohidratet, do te konsumoheshin në fund të vaktit nuk do të ndikonin në rritjen e sheqerit por përkundrazi do ndihmonin në kontrollin e tij.

Hulumtuesit pohojne se nëse diabetikët do përdornin këtë teknikë të të ushqyerit, ruajtjen e karbohidrateve për në fund do të jepte të njëjtin efekt sikur të konsumonin insulinë.

Udhëheqësit e studimit thane se nëse këto produkte do te liheshin për në fund mund të ishte një strategji e thjeshtë për rregullimin e niveleve të glukozës pas vaktit.

Të dhënat e studimit treguan se niveli i glukozës i personave që i konsumuan karbohidratet në fund të vaktit ishte rreth 40% më e ulët se sa e atyre që i konsumuan në fillim.