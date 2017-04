Kjo është arsyeja e vërtetë përse njerëzit me grupin e gjakut 0 janë kaq unikë

Njerëzit me grupin e gjakut 0, nga pikëpamja shëndetësore janë në një lloj disavantazhi. Ata janë të prirur për ulcëra, probleme me tiroidet, nivele të ulëta hormonesh, dhe mangësi në jod. Ata janë më të prirur të mbajnë ujë, të bëhen obezë, dhe kanë tumore të padëshiruar. Por sërish, njerëzit me grupin e gjakut 0 janë shumë të rëndësishëm. Përse?





Sepse njerëzit me këtë grup gjaku luajnë një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Ata kanë energji udhëheqësish, kanë prirjen të jenë të fokusuar, dhe kanë disa prej cilësive më të mira.





Kur janë nën stres, ata bëhen zemërakë, impulsivë dhe hiperaktivë. Dieta e keqe dhe mungesa e ushtrimeve i bën të prirur për probleme shëndetësore.





Japonezët e kanë ditur prej kohësh se ky grup gjaku është special. Ata madje, në intervista pune, të pyesin ndonjëherë nëse ke grupin e gjakut 0! Sepse këta persona janë ndër më të përgjegjshmit, të përkushtuarit, të organizuarit dhe të fokusuarit. Besohet se janë më logjikë dhe se paraardhësit e tyre ishin ndoshta gjahtarë.