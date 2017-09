Ju mbajnë erë këmbët? Ja zgjidhja

Trupi i njeriut djersin shumë, por akoma më e besdishme është era e këpucëve dhe këmbëve pas një dite të lodhshme pune.





Përveç faktorëve të jashtëm që ka të bëjë me materialin e këpucës apo sandales, era e këmbëve ndodh edhe për shkak të ndryshimeve hormonale.





Por, si të shpëtoni nga era e tmerrshme që mbajnë këmbët tuaja?





Hidhni pak sodë buke në këpucë ose lajini këmbët fillimisht me sapun dhe sodë buke.





Kripa Epsom ju ndihmon gjithashtu të eliminoni erën e keqe të këmbëve.Në një legen me ujë të vakët hidhni pak kripë dhe mbajini për rreth 10 minuta brenda. Më pas fshijini me peshqir dhe do të shpëtoni njëherë e përgjithmonë nga era e keqe e këmbëve.