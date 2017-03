Hulumtim i vitit 2016 për shërimin e kancerit: Vitamina C i vret qelizat kanceroze

Mënyra e re e trajtimit të kancerit mund të jetë më e lirë, e gjitha natyrale dhe, mbi të gjitha, mund ta gjeni shumë lehtë. Hulumtuesit nga Universiteti i Salfordit në Mançester kanë zbuluar se vitamina C është dhjetëfish më efektive në ndalimin e rritjes së qelizave kanceroze sesa disa ilaçe.





Hulumtimet e mëhershme kanë treguar se vitamina C ka ndikuar në zvogëlimin e përqindjes së vdekjeve të pacientëve me kancer të gjirit, por ky studim i ri i vitit 2017 është i pari që tregon se vitamina C mund t’i vret qelizat amë kanceroze, transmeton Telegrafi.





Për këtë eksperiment, shkencëtarët kishin matur ndikimin e shtatë substancave të ndryshme, duke përfshirë vitaminën C, dhe kishin parë se kjo vitaminë është dhjetëfish më efektive në ndalimin e rritjes së qelizave sesa ilaçet tjera eksperimentale.





“Vitamina C është e lirë, natyrale, jotoksike dhe mund të përdoret nga çdo njeri si armë potenciale për luftimin e kancerit”, thotë Dr. Michael P. Lisanti, profesor i universitetit.