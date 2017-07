Fuqia e gjetheve të limonit, ja çfarë sëmundjesh shëron

Limoni është një agrume që përdoret dhe rritet në mbarë botën. Limoni ka qenë pjesë e mjekimeve popullore të lashta të Indisë që datojnë plot 3000 vjet më parë. Në shumë vende të ndryshme të botës, gjethet e limonit përdoren në gatime dhe lëngjet e frutave për të ofruar një shije dhe aromë shtesë.





Gjethet e limonit janë të pasura me vitaminë C që forcon sistemin imunitar dhe rrit nivelin e përthithjes së vitaminave nga organizmi. Pema e limonit përmban vitaminën P, që ndihmon në forcimin e enëve të gjakut. Gjethet e limonit në formën e vajit esencial që përdoret në lëkurë luftojnë inflamacionin. Gjethet e limonit duhen mbajtur në ujë të ngrohtë për të shtuar urinimin, kundër kontraktimeve muskulare dhe problemeve me fytin.





Limonët luftojnë bakteret dhe si rrjedhojë rekomandohen për probleme të ndryshme shëndetësore të shkaktuara prej tyre. Gjethet e limonit janë aromatike, kanë një ngjyrë të gjelbër të errët dhe me shkëlqim. Përdorimet e tyre janë të shumta, për vetë faktin se nuk janë toksike dhe mund të përfshihen në gatim. Nëse ju ndodhet një pemë limoni në hapësirat tuaja, atëherë do të mund të përftoni prej saj shumë vlera dhe ushqyes shkruan Shëndeti.





Gjethet e limonit kanë efekt qetësues dhe mund të trajtojnë çrregullimet e nervave si pagjumësia, nervozizmi dhe çrregullimet e rrahjeve të zemrës. Për këtë, mbani 5 deri në 7 gjethe limoni në një filxhan me ujë të nxehtë për 15 minuta. Pijeni këtë lëng dy herë në ditë për të paktën 1 muaj, duke qenë se këto çrregullime nuk mund të trajtohen brenda natës.





Gjethet e limonit do të shërbejnë si një alternativë më e mirë se valiumi dhe qetësuesit e tjerë sintetikë të cilët kanë efekte anësore. Por rezultatet maksimale përftohen pas një përdorimi një mujor. Mos prisni që pagjumësia apo nervozizmi të zhduken brenda natës. Për migrenën, astmën apo dhimbjet e kokës merrni dy grushte me gjethe të freskëta limoni dhe futini në një shishe me ujë të nxehtë.