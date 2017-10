Dita e ashures, receta e ëmbëlsirës tradicionale

Ashurja është një ëmbëlsirë turke që është përgatitur prej kohësh në familjet shqiptare e që tashmë tregtohet dhe blihet me kënaqësi në ëmbëltore edhe tani. Megjithatë ju mund ta përgatisni në shtëpi për të marrë kënaqësinë e gatimit, por dhe për të pasur garancinë e shijes optimale.





Përbërësit





Për 4 persona





300 gr grurë për ashure (grurë të rrahur)





100 gr sheqer të bardhë ose kane





100 gr arra





100 gr bajame





100gr lajthi





50 gr rrush të thatë





3-4 fiq të thatë





3-4 karafila





Disa kokrra shegë për zbukurim (sipas dëshirës)





2 lugë të vogla kanellë





2-3 lugë niseshte (sipas dëshirës)





Pak kripë





Hapat