Bima Mahaleb, një thesar i panjohur i mjekësisë arabe

Anglisht: Mahaleb Cherry





Emri shkencor: Prunus Mahaleb





Familja: Rosaceae.





Mahlebi është pemë shumëvjeçare, gjetherënëse me lartësi mesatare 2 -8 m, me gjethe ovale në formë zemre me lule të bardha e aromatike. Me fara të vogla, me shije të hidhur dhe të ngjashme me farën e bajames por më të vogla dhe me aromë të këndëshme. Përdoret në gatitmin e ëmbëlsirave.





Mahlebi është përmëndur në shumë shkrime mesjetare arabe dhe latine nga:





Er Razi, i cili ka vdekur në vitin 930. Ibën el Bajtari, i cili ka vdekur në vitin 1248.





Ibën el Auam në librin e tij për bimët, në fund të shekullit të XII-të, e përshkruan Mahlebin dhe thotë: “Mahlebi është pemë që rritet lehtë dhe e fortë.”





Në vitin 1317, Matthaeus Silvaticus shkroi se Mahleb është pemë e vendeve Arabe.





Një tjetër botanist me emrin Carolus Clusius shkroi për Mahlebin dhe efektet e tij kuruese.





Pjesa e bimës që përdoret: Farat.





Veçoritë e Mahlebit: Antibacterial, Antifungal, Antioxidant.





Elementët aktiv të Mahlebit: Vitaminë A, B6, B12, C, D, calcium, phosphorus, potassium, , iron, flavonoids, , tartaric, glucose, oleic acid, methyllinoleate, linoleic laidic acid, palmitic acid , α-linoleic acid , stearic acid.









Dobitë mjekësore të Mahlebit





– Forcon trupin në mënyrë të përgjithshme dhe pesë shqisat.





– Lufton qelizat kancerore në të gjithë trupin.





– Ndihmon për kurimin e astmës, ngjirjen e zërit, infeksionet e fytit, dhe ftohjet.





– Shpërbën gurët e veshkave, diuretic, pastron veshkat dhe qetëson dhimbjet e tyre.





– Parandalon kapsllëkun, forcon dhe pastron stomakun.





– Ndihmon për kurimin e ulçërës së stomakut.





– Përforcon ndjenjat seksuale dhe lufton inferlitetin.





– Ndihmon për largimin e dhimbjeve të shpinës, kyçeve, përdhesin dhe sëmundjet reumatike.





– Ndihmon për kurimin e gjysëm paralizës.





– Forcon dhe pastron mëlcinë dhe shpretkën.





– Lufton aneminë, hap oreksin dhe ndihmon për stabilizimin e peshës së trupit.





– Ndihmon për kurimin e Diabetit tipi 2.





– Pastron mitrën dhe kuron çrregullimet menstruale.





– Largon erën e keqe të trupit.





– Largon ethet dhe temperaturën.





– Pastron lëkurën dhe forcon flokët.





Shënim!





– Mahleb është i sigurtë për t’u përdorur nga të gjithë.