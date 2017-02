Aspirina redukton rrezikun ndaj tumoreve deri në 50%

Një studim i ri zbulon se doza të ulëta të acidit acetilsalicilik – mes 75 dhe 325 mg që njeriu mund ti marrë nga një aspirinë në ditë – mund të ulë formimin e tumoreve të sistemit të tretjes deri në 35% dhe shkallën relative të vdekjeve deri në 50%.

Botuar në revistën “Analet e Onkologjisë”, studim i bërë në Britani gjetur se 10 vjet të përdorimit të vazhdueshëm të aspirinës redukton incidencën e kancerit të zorrës së trashë me 35%, dhe 30% të ezofagut dhe stomakut.Shkalla e vdekshmërisë është zvogëluar në krahasim me mesataren, në mesin e përdoruesve të aspirinës, 40% për kancerin e zorrës së trashë, 50% për ezofag dhe 35% për kancer në stomak. Raporti thekson se disa reduktime janë vërejtur edhe në shfaqjen e tumoreve të gjirit, prostatës, mushkërive, por lidhja me aspirina ishte më të dobët.

Sipas shkencëtarëve të Qendrës për ‘Queen Mary University” për parandalimin e kancerit në Londër i cili udhëhoqi hulumtimin,” përdorimi i profilaktik të aspirinës për një minimum prej 5 vitesh në doza në mes 75 dhe 325 mg çdo ditë është vërenjtur të prodhojë një rezultat pozitiv në drejtim të parandalimit të kancerit. Një përdorim i zgjatur në të gjitha gjasat do të ketë përfitime edhe më shumë.

Jack Cuzick, autori kryesor i studimit, tha: “Duke marrë aspirinë çdo ditë duket të jetë një nga mjetet më efektive për të parandaluar kancerin pas ndalimit të pirjes së duhanit. Ai rrëfeu: “Unë vetë e marr atë”.