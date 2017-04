7 mënyra për të djegur yndyrnat

Suplemetet që merrni luftojnë fuqishëm yndyrën, e cial punon për t’ju rritur metabolizimin, nxitin energjinë, largojnë apetitin apo bllokojnë karbohidratet dhe thithin yndyrat. Vetëm një tablet i tillë, nuk do të shpalosë suksesin e dëshiruar. Maksimizoni efektivitetin e luftuesve të yndyrës përmes këtyra hapavë më poshtë:





1. Gjeni rrugën





Si cdo gjë në jetë, herë dilni e herë jeni në rrugël e duhur. Nuk ka tablet magjike, e të mendoni se duke ngrënë jo shëndetshëm dhe të bëni pak trening. Sidoqoftë, një dëshirë e madhe për të larguar yndyrat nga trupi, do të bëjë këtë udhëtim më të lehtë.shumë produkte janë të dizajnuara jo vetëm të djegin yndyrat por edhe të frenojnë orekisn tuaj dhe të rrisin energjinë tuaj. Të merrni më të mirën nga këto efekte dhe të keni shumë kalori, është me rëndësi të gjeni rrugën dhe të qëndroni në të, në rrugën e mirë dizajnuar për fitness.





2. Zgjidhni FAT BURNER-in e duhur për ju





Ka shumë produkte që ndihmojnë djegien e yndyrave, kështu që gjeni produktin më të mirë për ju. Sidoqoftë janë disa këshilla të përgjithshmeqë mund t’ju ndihmojnë. Fat burners ndahen në dy kategori të mëdha: stimultant dhe jo stimultant.

Formulimet e jo stimultantëve janë ideale pë rata që janë sensitive ndaj përbërësve me efekte stimuluese si kafeinë, synephrine, tyramine dhe yohimbe. Këta jo stimultant përmbajnë ekstrakte të cajit të gjelbër dhe acetil-L-carnitine dhe përbërës për të larguar oreksin si ekstrakti Caralluma fimbriata ose vulgaris Phaseolus.

Ndërsa, stimulantët përmbajnë kafeinë, synephrine, tyramine dhe yohimbe. Këta përbërës kanë qëllim të rrisin energji, të frenojnë oreksin dhe të rrisin lirimin e yndyrave nga qelizat.





3. Koha është celësi





Pasiqë një dieta e pastër dhe jo me shumë kalori është esenciale për humbjen e yndyrave, mernni avantazhet e frenimit të apetitit duke marr produktet 30 minuta para të hani mëngjes dhe drekë. Nëse nuk ushtroni në mbrëmje, ose preferoni produkte jo stimultante, atëherë merrni dozën 30 minuta para darkës. Kjo jo vetëm se do t’ju bëjë të ndiheni të ngopur pas shujtës, por do tërrisni edhe metabolizimin.





4. Pini lëngje





Pasi që fat burners rrisin metabolizimin tuaj, ju do të djersiteni më shumë dhe si pasojë do t’ju dhet më shumë lëngje për trupin. Të pini 3-4 litra ujë në ditë jo vetëm se do të qëndroni të hidratuar, por edhe do të rrisni metabolizimin dhe do të largoni yndyrat trupore. Rekomandohet të pini një gotë ujë për cdo dozë të stimultantëve për largim të yndyrave.





5. Merrni fat burner me sasi





Mbipërdorimi I stumultantëve mund t’ju qojë në nivel të lartë të kortisolit (hormone I padëshiruar që dëmton muskujt dhe shkakton rezerva të yndyrave), sidomos kur jeni nën stress. Për të shmangur këtë kundërefekt, ju duhet të të merrni stimultant për 3-4 javë dhe të bëni 2 javë pushim. Gjëja më e mirë për të vlerësuar këtë pauzë është të mendoni se si ndiheni kur merrni ato. Kur nuk shini rezultate pas një kohe të gjatë të stimultantëve duhet të merrni pushim.





6. Mos ju largoni gjumit





Një nga hapat më të rëndësishëm për një fizik muskuloz është edhe gjumi I mirë. Gjumi i pamjaftueshëm qon në rritjen e kortisolit në gjak dhe zvogëlimin e testosteroneve, që do të ndikojnë shumë në fitimet e pakta të muskujve dhe yndyra trupore. Gjumi është teper I nevojshëm për ripari, rikuperim dhe balance hormonal. Bëni 8 orë gjumë.





7. Ushtrimet kardio





Marrja e cajit të gjelbër dhe kafeinës nuk mjafton për të djegur yndyrat. Pas kësaj, ju duhet të bëni dhe një ecje 30 minuta në seksionin kardio.