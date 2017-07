6 këshilla për largimin e zbokthit nga flokët tuaj

Shumica e njerëzve kemi probleme me zbokthin. Ky problem mund të trajtohet në mënyrë efikase duke zbatuar këshillat nga Dr. Agon F. Bislimi. Ai jep 6 këshilla për largimin e zbokthit nga flokët tuaja.









1.Mos e hidh shamponin drejtpërdrejtë tek flokët, por hidheni në pëllëmbën e dorës përpara se të lani flokët dhe përpiqu ta tretësh me ujë. Kështu pas hedhjes së tij në kokë nuk do të acarohet tabani i flokëve dhe kështu do të krijohen kushtet për trajtim më efikas të zbokthit shkruan Dr. Agon F. Bislimi.





2.Përpiqu të mos përdorësh solucione që përmbajnë alkool për flokët pasi ai than lëkurën.





3.Përpiqu t’i shmangesh stresit dhe të flesh gjumë të rregullt, pasi pagjumësia dhe stresi shtojnë zbokthin.





4.Në rastin kur zbokthi është në sasi të vogla, mund të përdorni rregullisht një shampon të zakonshëm kundër zbokthit, sa herë që lani flokët.





5.Kur zbokthi është në sasi mesatare, duhet përdorur çdo dy ditë një shampon të veçantë që përmban lëndë që largojnë pjesëzat e zbokthit (pra ato që krijohen nga tajimi i gjëndrave të ndryshme në kokë ose siç i quajmë në popull krune ose livoreska apo lëvore të kokës).