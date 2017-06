Zyrtarja e ministrisë së Brendshme thirrje të hapur: Kontaktoni PS për t’ju sjellë makinë që të votoni

Ndërkohë që procesi i votimit vijon prej orës 07:00 në gjithë vendin dhe krerët e partive tashmë e kanë hedhur votën e tyre, zyrtarja e ministrisë së Brendshme, aktiviste e Partisë Socialiste bën thirrje për votuesit.





Arbia Brace në profilin e saj në FB, ka postuar numrat e kontaktit për gjithë të interesuarit që duan të votojnë por nuk kanë mundësi transporti, duke u garantuar ndihmë nga ana e PS-së.





Kujtojme qe me heret, kryeministri Rama iu drejtua me nje mesazh gjithe koordinatoreve te PS-se, qe te mobilizojne gjithe dynjane per te votuar e te mos lene gje pa bere per te deguar cdo njeri ne qendrat e votimit.





Postimi ne FB





Banon jashte qytetit ku je i regjistruar si Votues? Ke nevoje per transport?





Kontakto 069 66 22 422 Seline Qendrore te PS per ndihme dhe bashke behemi pjese e Skuadres Fituese duke Votuar #PS2