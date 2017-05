Deputeti hungarez në çadrën e opozitës: Korrupsioni i ndërkombëtarëve, e keqja më e madhe

Në çadrën e opozitës foli sot një deputet hungarez, kryetar i komisionit për çështjet e jashtme në parlamentin e Hungarisë, dhe anëtar i partisë së kryeministrit Victor Orban.





Zsolt Nemeth tha se lufta e opozitës shqiptare sot është edhe me korrupsionin e ndërkombëtarëve, duke u bërë jehonë deklaratave të mëparshme të Bashës, i cili ka akuzuar disa ndërkombëtarë se janë bërë palë me Edi Ramën dhe se janë paguar me paratë e drogës.