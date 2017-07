Zgjidhja e Kokëdhimës: Franca ultimatum Ramës për të ndalur vërshimin e azilantëve

Partia Zgjidhja e drejtuar nga Koço Kokëdhima, në një deklaratë për mediat shprehet se autoritet Franceze janë të shqetësuara nga numri i madh i azilantëve shqiptarë gjatë ditëve të fundit.





Zgjidhja njofton se Franca i ka dërguar ultimatum Ramës për të ndaluar fluksin e emigrantëve.





Njoftim për shtyp i partisë Zgjidhja:





Të dashur miq! Pas narkotrafikut masiv, një “bombë” tjetër po i plas në duar qeverisë. Me mijëra azilantë shqiptarë, të braktisur nga shteti i tyre, po dynden rrugëve të Europës dhe veçanërisht në Francë. Pak ditë më parë ministri i brendshëm i Francës i dha ultimatum Ramës përmes një bisede në telefon, për të ndaluar emigrimin masiv të shqiptarëve. Rama sot dërgoi në takim urgjent ministrin tonë të jashtëm, Bushatin. Ministri i ri i brendshëm, Zherar Kolomb, me siguri që i ka paralajmëruar Ramën dhe Bushatin se me këto dyndje të papara refugjatësh shqiptarë në kohë paqeje, qeveria “Rama” të mos shpresojë për dritë jeshile në BE, përkundrazi po rrezikon rikthimin e regjimit të tmerrshëm të vizave për Shqipërinë.





Rama e ka siguruar ministrin e brendshëm francez se deri në tetor kjo situatë do zgjidhet! Në tetor, Zherar Kolomb do të vizitojë Tiranën për të verifikuar “zgjidhjet” e Ramës.





Në vitin 2016 Shqipëria figuroi në vendin e parë të kërkesave për azil në Francë me 8 mijë dosje, duke ua kaluar edhe sirianëve, irakenëve apo afganëve që ikin nga vende në luftë. Shqiptarët shkojnë në Francë sepse aty shqyrtimi i një kërkese për azil zgjat me muaj dhe të lejon të strehohesh dhe të ushqehesh ndërkohë që në Gjermani përgjigjja negative vjen brenda pak ditësh.





Në qytetin lindor francez të Metzit fenomeni i arritjes në masë të shqiptarëve ka marrë përmasa të tilla sa po krijohen kampingje gjigande me çadra në qiell të hapur për të strehuar fatkeqët nga Shqipëria, ndër të cilët një numër i jashtëzakonshëm i minorenëve, fenomen ky që po e shqetëson seriozisht qeverinë mike franceze. “Oqeani” i çadrave me refugjatë nga Shqipëria është pasqyruar gjerësisht edhe në median franceze ZGJIDHJA e denoncon Edi Ramën se në vitin 2017 po rikthen imazhet tronditëse të refugjatëve të vitit 1991. Shqiptarët po i thith pa pushim kurbeti dhe ky kryeministër po na merr erzin. Europa nuk mund ta pranojë azilin ekonomik dhe ka shumë të drejtë për këtë.





ZGJIDHJA i kërkon, me këtë rast, ndjesë ambasadores së Francës në Tiranë dhe popullit francez. Edi Rama e mohon këtë skandal ashtu siç mohoi për një kohë të gjatë edhe skandalin e drogës. Hallexhinjtë shqiptarë po kërkojnë punë, shkollë, kurim dhe dinjitet qyteteve të Francës dhe Europës.





Qeveria dhe elita politike e ka lënë këtë popull në mëshirë të fatit. Kjo qeveri tutkunësh nuk është e zonja për asnjë punë, nuk është e aftë të krijojë asnjë perspektivë për qytetarët tanë. Rama meret vetëm me kurim imazhi e fasada, me manipulimin e publikut dhe listat e zeza, me shkatërimin e shtetit ligjor dhe vjedhjen e zgjedhjeve, me luftën ndaj atyre që mendojnë ndryshe dhe blerjen e mediave, me dëgjesa publike ku flet vetë dhe nuk dëgjohet populli halleshumë, me shantazhimin e gjykatësve, prokurorëve e zyrtarëve, me debate të kota në rrjetet sociale, me shkatërrimin e demokracisë dhe me ushqimin e ëndrrës së sulltanit të mjerimit në njē vend ku sundon krimi dhe korrupsioni.