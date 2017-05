Zgjedhjet/ Nishani porosi anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor: Qëndrojini Kushtetutës

Presidenti ende në detyrë, Bujar Nishani ka thirru sot anëtarët e Kolegjit Zgjedhor, ku ky i fundit do të ushtrojë funksionet gjatë procesit zgjedhor në 18 qershor.





Gjatë fjalë së tij Nishani pohoi se veprimtaria e Kolegjit Zgjedhor është me rëndësi. Nga ana tjetër ai u bëri thirrje anëtarëve të Kolegjit që t’i trajtojnë me korrektësi konfliktet që do paraqiten gjatë zgjedhjeve.