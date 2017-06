Partia Demokratike ka reaguar sërish në lidhje me zgjedhjet që do të zhvillohen për kryetarin. Me një deklaratë të nënshkruar nga dy nënkryetaret, Edi Paloka dhe Edmond Spaho, shprehen se zgjedhjet janë të hapura për çdo anëtar të PD-së.





Në lidhje statusin dy nënkryetarët shprehen se njëri prej nënkryetarëve zëvendëson kryetarin.