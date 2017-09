Zgjedhjet në Akademinë e Shkencave, vjen goditja nga Rama: Tani gjejini vetë fondet

Pasi u zgjodh kreu i ri i Akademisë së Shkencave, vjen reagimi i fortë i kryeministrit Edi Rama. Me anë të një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Rama deklaroi publikisht ndërprerjet e fondeve për Akademinë e Shkencave.





“Meqë “Akademia” zgjodhi farsën uroj të gjejnë dhe fondet për vijimin e farsës!Fondet tona do t’i shkojnë universitetit për kërkim shkencor ”, citohet në mesazhin e tij.





Ai theksoi se tashmë fondet nga buxheti do t’i shkojnë universitetit për kërkim shkencor.





Më herët Rama mbështeti idenë e akademikut Artan Fuga, për reformim e Akademisë. Kreu i qeverisë paralajmëroi se ky institucion nuk do të marrë asnjë qindarkë nga buxheti nëse nuk reformohet, ndërsa shtoi se duhet t’i jepet fund farsës.