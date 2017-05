Zgjedhjet më 18 qershor/ Rama mesazh PD-së: Fletët e votimit po shtypen, doja t’ju kisha përballë që…

Kryeministri Edi Rama në Kongresin Elektoral të Partisë Socialiste të zhvilluar në Durrës ditën e sotme, tregoi edhe një herë që është i vendosur për të zhvilluar zgjedhjet më 18 qershor edhe pa opozitën.





Ai njoftoi se fletët e votimin po shtypen dhe se zgjedhjet në mënyrë përfundimtare do të bëhen më 18 qershor.