Zbardhen mesazhet/Ndarja e pazareve, Çelaj e Habilaj “përcaktojnë” shumën për Saimirin

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka publikuar dosje e plotë të autoriteteve italiane, ku flitet për hetimet e bandës së drogës e cila drejtohej nga Moisi Habilaj.





Dosja përmban plot 416 faqe, ku ndër faqet e saj janë hetimet e vazhduara të bandës së drogës, ku edhe përmenden emrat e Habilajve.





Por në doje është dhe një përgjim i bisedës mes Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelajt, ë mban datën 2 mars 2014, ku përmendet sërish Saimir Tahiri. Ata përmendin disa shuma për të cilat i detyrohen Saimirit (duke aluduar për kushëririn e tij Saimir Bashkim Tahirin, ministër i Brendshëm në Shqipëri-shkruhet në dosje).





Mesazhi që Habilaj i dërgon Florian Habilajt: Kismet pasnesër puç.





Habilaj: Me Antonion kemi gabuar duke ditur se ne kishim një eksperiencë të keqe me këto histori. Përse i kemi bërë punët me kaq ngut. Duhet që të linim atë të sistemonte punën e tij… Duhet ta linim që ta sistemonte dhe pastaj ta çonte në një vend tjetër. Këto janë gabime të pafalshme…. këto janë gabimet tona.. Ne nuk e dimë me kë jemi lidhur,. Ne nuk e dimë kë kanë dhe kë nuk kanë brenda ata bastardët.





Çelaj: Por një motiv duhet të ketë qenë. Nuk kanë shkuar fillimisht, pasta kanë shkuar për të kontrolluar. Kështu …





Habilaj: Herën tjetër sapo të sistemojë punët e tij duhet ta lejë 30 km larg nga garazhi.





“Të dy flasin për një person me pushtet me emrin “Saimir Tahiri” (deputet i Shqipërisë) njeri i politikës.





Moisiu thotë: Çfarë ka më shumë se ne ai? Por Sabi (Sabaudini) i përgjigjet duke i thënë që Saimiri ka vetëm emrin (në kuptimin e famës, pozitës), por nuk beson që ka më shumë para se ata. Moisiu bën llogaritë sipas të cilave Saimiri në një muaj ka bërë minimumi 5 milionë euro. Sabi i thotë që të gjitha ato para ai i harxhon në fushatën elektorale. Por Moisiu i thotë që atij nuk i mjaftojnë as 20 milionë në një fushatë elektorale”, thonë hetuesit italianë.