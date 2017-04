Zbardhen mesazhet/ Bushati sherr me "Kaubojsin": Laj gojën kur përmend të parët e mi. Ndocaj: Babai jot këlysh komunizmi

Fjala kete te enjte ne parlament e deputetit te Lezhes Eduard Ndocaj duket se ka shkaktuar merzitje tek ministri i Jashtem Ditmir Bushati i cili i ka nisur mesazh ne numrin privat deputetit, duke i thene : si ka mundesi qe kishe sajuar ate deklarate dje per mua?





Teksa i kerkon te fshije numrin e tij nga telefoni, Ndocaj i kthehet duke e share “injorant” dhe i kerkon te jape dorehqejen. Ja biseda mes tyre:





“Te gjitha mediat e kushdo qe ishte ne salle e kane pare me sy e kane degjuar me veshe zgerdhimjen e ministrit Bushati, kur deputeti Ndocaj kerkoje nje minute heshtje per familjen e Dom Kacorrit”, ka thene Ndocaj. Panorama zbardh mesazhet.