Dritan Ylli shpërthen ndaj Bardhit: LSI s’bie pre e shantazheve të asnjë tekniku

Kandidati i LSI-së për deputet në qarkun e Shkodrës, Dritan Ylli, ka reaguar ashpër ndaj kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për hetim ndaj tij, deputetit Çela dhe koordinatorit të Lëvizjes Socialiste për Integrim për Malësinë e Madhe për veprën penale “korrupsion aktiv në zgjedhje”.





Përmes një deklarate për mediat, Ylli i cilëson gënjeshtra dhe shpifje përmes të cilave sias tij Ministri Bardhi po tenton të mbullojë shkarkimet e paligjshme.





Ai e paralajmëron Bardhin se do të japë llogari para drejtësisë.