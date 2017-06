Ish ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka komentuar situatën e fundit politike dhe fushatën e elektorale. Sipas tij “Përtej përplasjeve elektorale, diçka është arritur në këto zgjedhje: askush nuk i ka borxh askujt!





Qeveria e re do bëhet nga ata që besojnë më shumë njëri-tjetrit! Historia e së shkuarës do ndikojë…





Pa dyshim, aleancat nuk do jenë as programore e as strategjike. Ideologjike jo e jo! Do jenë thjesht taktike e afatshkurtëra.