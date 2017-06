Ylli Manjani: Basti me 71 apo me koalicion…

Ish ministri i Drejtësisë Ylli Manjani duke bërë një analizë të atyre që “ai quan baste elektorale” thekson se basti i Ramës është aty. “O ai i vetëm bëhet pronar i Shqipërisë, ose Shqipëria bëhet pronare e vetes dhe largon krye-pronarin! Mbetet vetëm që shqiptarët të mos i japin atij 71 mandatet, që i duhen për të shpallë diktaturën më të re! Të shohim, pasi të kemi votuar!”, shkruan Manjani.





REAGIMI I PLOTË:

“Basti me 71 apo me koalicion? Të gjithë udhëheqësit, përfshi edhe krye-udhëheqësin (mrekullinë Kushtetuese të Republikës) pranuan më në fund që do kenë nevojë për koalicion!





Askush nuk beson se një njeri i vetëm do qeverisë si i do qejfi! Nëse kjo provohet në zgjedhje, pa dyshim që është mesazh i drejtpërdrejtë i shqiptarëve kundër diktaturës!





Bastet elektorale personale gjithnjë kanë qenë humbëse! Të gjitha pa përjashtim! Mjafton të kujtojmë bastet e Nanos në 2001 për shumicën që zgjidhte Presidentin dhe, basti i 2005-ës për të qeverisur vetëm pas ndarjes së të majtës.





Basti i Ramës në 2009 ishte më i drejtpëdrejti; o fitoj zgjedhjet vetëm ose iki nga politika! Bastin e humbi dhe nuk iku! Rama në fakt ka humbur cdo bast politik sa herë ka qenë përballe Ilir Metës. Te gjitha, pa përiashtim!





Rama u mësua të fitojë vetëm në kurriz të socialistëve dhe me mbështetjen deri në absurd që i ka dhënë Ilir Meta!!!





U mësua keq me fitore saqë ja hëngri syri të vinte në bast elektoral në amerikë edhe interesat e vendit, kur vuri bast kundër Trump! Edhe këtë radhë pa Ilir Metën në krah dhe e humbi!





Tani mbetet të shohim pas të hënës, por basti i Ramës është aty: o ai i vetëm bëhet pronar i Shqipërisë, ose shqipëria bëhet pronare e vetes dhe largon krye-pronarin!





Në fund të fundit këto zgjedhje, ku secili konkurroi më vete, sollën diçka pozitive: askush nuk i ka borxh askujt!





Pra aleancat janë të hapura. Por kjo llogjikë nuk mund të jetë e vlefshme me Ramën pa 71 mandate. Ramës askush nuk i ka më asnjë borxh! Askush…