Xhixho: Shihni se si anëtari i PS-së dhunoi të riun e LSI-së

Kandidatja për deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Fierit, Erisa Xhixho ka denoncuar sot një ngjarje të paprecedentë. Sipas saj një maturant, anëtar i LSI-së është dhunuar nga një anëtar i Partisë Socialiste.





Me anë të një statusi në profilin e saj në “Facebook”, Xhixho pohon se personi që ka dhunuar të riun është me precedent penal.





“I bëj thirrje përfaqësuesve të PS-së dhe zonjës Antoneta Dhima që drejton fushatën aty që të distancohen dhe të dënojnë aktin e dhunës”, citohet në mesazhin e Xhixhos.





Statusi i plotë i Erisa Xhixhos: