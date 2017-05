Nxënësit e shkollës fillore këndojnë: Viti i Ri do të na gjejë, me gjethe hashashi

Ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar sërish kreun e qeverisë Edi Rama përsa i përket çështjes së kanabisit në vend.





Në Facebook-un e tij, deputeti i PD-së ka publikuar një video ku duken disa fëmijë që këndojnë për bimën e hashashit.





“Ne Narko-Republiken e Norieges, ne vend te himnit kombetar shkollat u mesojne femijeve himnin e hashashit: “Me lulen tende ne do bejme miliona”! Degjojeni vete! sb,” shkruan Berisha.





“Viti i ri do të na gjejë, ne nëpër kanale, ja me lisa përmbi dhe me gjethe hashashi” dëgjohen fëmijët me çanta shkolle teksa këndojnë