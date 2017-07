Vonesat e reformës, Krimet e Rënda vijojnë punën edhe pas 1 gushtit

Më një gusht, ditën kur hyjnë në fuqi ndryshimet e kodit të procedurës penale, gjykatat duhet të shpallin moskompetencën për një sërë dosjesh, prej të cilave krimet e rënda duhet të heqin dorë nga gjykimi i çështjeve për terrorizëm, trafik droge dhe qeniesh njerëzore. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë dhe gjykatat e rretheve gjyqësore të cilat duhet të shpallin moskompetencën për dosjet që kanë nën gjykim për çështje korrupsioni. Por fakti që nuk është ngritur gjykata antikorrupsion dhe e krimit të organizuar dhe struktura të tjera të SPAK, i vendos gjyqtarët në udhëkryq i cili sipas kryegjyqtarit Sandër Simoni ka marrë zgjidhje për krimet e rënda. Megjithëse parashikohej që krimet e rënda t’ju përcjellin rretheve 60 dosje të tilla, kjo nuk do të ndodhë. “Veprat penale të cilat janë në kompetencën e gjykatë së Krimeve të Rënda tani dhe pas 1 gushtit do të vazhdojnë të gjykohen nga Gjykata e Krimeve të Rënda deri në krijimin e gjykatës së Antikorrupsionit dhe krimit të organizuar”, thotë Sandër Simoni. Por nuk dihet ende se çfarë do bëjnë gjyqtarët e rretheve. “Nëse ka një mendim tjetër pastaj sipas ndryshimeve në kodin e procedurës penale në Gjykatën e Lartë dhe e jep ajo zgjidhjen”. Simoni tregon se ndryshimet në kodin e procedurës penale janë të lidhura me reformën. “Kodi hyn në fuqi në datën 1 gusht ndërkohë që institucione të reja nuk janë krijuar pasi krijohen dy muaj pas KLGJ dhe KLP”, thotë Simoni. Kjo vonese erdhi për shkak sepse nuk janë ngritur ende Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i Larte i Prokurorisë.