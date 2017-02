Vlorë - Rama batuta për kryebashkiakun e PD në Selenicë, i uron ditëlindjen

Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në inspektimin e punimeve të projektit për Rehabilitimin e lumit të Vlorës, ku nuk munguan as batutat.

Ai i uroi ditëlindjen kreut të Bashkisë së Selenicës, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike. Rama tha se në këtë zonë, partia është Vlora dhe se kryebashkiakun e “kemi njeri të punës”.